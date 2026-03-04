Об этом сообщает CNN.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Какие операции в Иране планируют США?
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн 4 марта заявил, что после установления преимущества в воздухе в Иране США "теперь начнут расширяться вглубь страны".
Он говорит, что преимущество в воздухе будет расширяться по территории Ирана, что создаст "дополнительную свободу маневров для сил США".
Справка: Преимущество или господство в воздухе – это состояние, когда одна из сторон имеет решающее преимущество в небе без существенного противодействия вражеских ПВО или авиации, что дает большую свободу для воздушных операций и прикрытия наземных войск.
Генерал добавил, что США прогрессируют в Иране. активность ракетных и дроновых обстрелов Ирана падает. США уже имеют преимущество в воздухе над южной частью Ирана, а его оборону прорывают "с чрезвычайной точностью и огневой мощностью".
Глава Пентагона Гегсет говорил, что операция США еще на ранней стадии, а теперь страна ускорит военные действия.
Как сказал президент Трамп, приближается все больше и больше волн. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся,
– сказал Гегсет.
Он добавил, что США планируют взять полный контроль над иранским небом в пределах недели.
В Палате представителей США говорят, что Трамп не объяснял операцию в Иране
Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис заявил, что до сих пор нет никакого объяснения причин продолжения войны, а также отсутствуют доказательства существования прямой угрозы для США или их интересов в регионе со стороны Ирана.
Он отметил, что пока нет ясности относительно того, чем на самом деле руководствовалась власть при принятии этого решения.