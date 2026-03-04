Про це повідомляє CNN.

Які операції в Ірані планують США?

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн 4 березня заявив, що після встановлення переваги в повітрі в Ірані США "тепер почнуть розширюватися вглиб країни".

Він каже, що перевага у повітрі розширюватиметься територією Ірану, що створить "додаткову свободу маневрів для сил США".

Довідка: Перевага або панування у повітрі – це стан, коли одна зі сторін має вирішальну перевагу у небі без суттєвої протидії ворожих ППО чи авіації, що дає більшу свободу для повітряних операцій та прикриття наземних військ.

Генерал додав, що США прогресують в Ірані. активність ракетних і дронових обстрілів Ірану падає. США вже мають перевагу у повітні над південною частиною Ірану, а його оборону проривають "з надзвичайною точністю та вогневою потужністю".

Голова Пентагону Гегсет казав, що операція США ще на ранній стадії, а тепер країна прискорить військові дії.

Як сказав президент Трамп, наближається все більше і більше хвиль. Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося,

– сказав Гегсет.

Він додав, що США планують узяти повний контроль над іранським небом у межах тижня.

