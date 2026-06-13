Про це заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард.

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Що відомо про біолабораторії по всьому світу?

За даними оприлюднених матеріалів, частина лабораторій нібито фінансувалася за кошти американських платників податків, а масштаби відповідної програми, за твердженням розвідки, тривалий час могли бути приховані.

Окремо в документах згадується Україна. Йдеться про одну з лабораторій, яка нібито отримувала американське фінансування та могла зберігати небезпечні патогени, що, за твердженням авторів матеріалів, створювало ризики в умовах війни. Водночас конкретних деталей щодо характеру досліджень не наведено.

Тулсі Габбард заявила, що частина таких лабораторій проводила дослідження з небезпечними та висококонтагіозними патогенами, включно з так званим "посиленням функцій патогенів" (Gain-of-Function). У документі йдеться, що США фінансували дослідження українського вченого з вивчення геному високопатогенного пташиного грипу та інших високоінфекційних вірусів. Окремо зазначається, що лабораторії біозахисту, в яких проводилися ці дослідження, також отримували фінансування від уряду США.

аббард також звинуватила окремих американських посадовців у нібито приховуванні інформації від громадськості. У відповідь розвідці США доручено посилити збір даних щодо діяльності подібних лабораторій за кордоном.

Документи, які були опубліковані / Фото Нацрозвідки США

Варто зазначити, що у 2005 році Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство оборони США підписали угоду, спрямовану на запобігання поширенню технологій і патогенів, які потенційно можуть бути використані для створення біологічної зброї. У межах цієї співпраці було модернізовано та створено лабораторії для ліквідації залишків радянської програми біозброї, а також для подальшого епідеміологічного моніторингу та реагування на спалахи інфекційних хвороб. Такі лабораторії не є секретними об'єктами. Вони працюють у відкритому режимі, належать і управляються країнами-учасницями, зокрема Україною, а не США. Крім того, Габбард відома своїми неодноразовими заявами про наявність біолабораторій в Україні.

Оприлюднення матеріалів стало одним із останніх рішень Тулсі Габбард на посаді директорки Національної розвідки США. Вона залишає посаду 30 червня через особисті обставини, а виконувати обов’язки керівника розвідки буде ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

Нагадаємо, що Росія активно використовує тему "таємних біолабораторій". Проте, варто зазначити, що такі заяви окупантів є частиною дезінформаційної кампанії.