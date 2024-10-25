"Сергіїв Посад-6" має значення об'єкта особливої важливості. Про це 24 Каналу сказав генерал армії, екскерівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що на таких об'єктах формують елементи біологічної зброї.

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Що відомо про будівництво

Супутникові знімки зафіксували незвичайну активність у закритому військовому дослідницькому центрі, розташованому серед березових лісів на північний схід від Москви, буквально через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє The Washington Post.

Зібрані протягом двох останніх років супутникові знімки свідчать про те, що будівельні машини реконструюють стару лабораторію радянських часів й починають будівництво 10 нових будівель. Кілька з них мають ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.

Супутникові знімки "Сергієвого Посаду-6 / Фото: The Washington Post

Чотири будівлі мають велику кількість обладнання для обробки повітря, яке асоціюється з лабораторіями з високим ступенем утримання. Також на території є будівля з високими вихлопними трубами. Експерти припускають, що це невелика електростанція.

Зверніть увагу! Під час холодної війни "Сергіїв Посад-6" був головним дослідницьким центром біологічної зброї, де проводили експерименти з вірусами, які викликають віспу, лихоманки тощо. За радянських часів ці лабораторії працювали над створенням вірусів, схожих на Еболу.

Останніми тижнями російські офіційні особи публічно підтвердили, що вчені використовуватимуть лабораторії для вивчення смертоносних мікробів, таких як вірус Ебола, щоб зміцнити захист країни від біотероризму, а також від майбутніх пандемій.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар.

Чим займатимуться росіяни у цих лабораторіях

Екскерівник служби зовнішньої розвідки вважає, що Росія не припиняла розробку ядерної, хімічної та біологічної зброї. Росіяни називають це "тріадою глобальної війни". Втім, спочатку це була тріада стримування, а тепер – терору.

Інформація щодо біолабораторій у Росії вже була, а тепер ми отримали її підтвердження,

– зазначив Маломуж.

Біологічну зброю спочатку можуть випробовувати на тваринах, а тоді її можуть застосовувати щодо окремих категоріях людей, наприклад, полонених. Росія може запускати різні епідемії, епізоотії, від яких страждатимуть люди, тварини або природа. Ці елементи можуть бути більш небезпечні за ядерну зброю.