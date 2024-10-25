"Сергеев Посад-6" имеет значение объекта особой важности. Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что на таких объектах формируют элементы биологического оружия.
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Что известно о строительстве
Спутниковые снимки зафиксировали необычную активность в закрытом военном исследовательском центре, расположенном среди березовых лесов к северо-востоку от Москвы, буквально через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает The Washington Post.
Собранные в течение двух последних лет спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительные машины реконструируют старую лабораторию советских времен и начинают строительство 10 новых зданий. Несколько из них имеют признаки биологических лабораторий, предназначенных для работы с чрезвычайно опасными патогенами.
Спутниковые снимки "Сергиевого Посада-6 / Фото: The Washington Post
Четыре здания имеют большое количество оборудования для обработки воздуха, которое ассоциируется с лабораториями с высокой степенью содержания. Также на территории есть здание с высокими выхлопными трубами. Эксперты предполагают, что это небольшая электростанция.
Обратите внимание! Во время холодной войны "Сергеев Посад-6" был главным исследовательским центром биологического оружия, где проводили эксперименты с вирусами, которые вызывают оспу, лихорадки и тому подобное. В советское время эти лаборатории работали над созданием вирусов, похожих на Эболу.
В последние недели российские официальные лица публично подтвердили, что ученые будут использовать лаборатории для изучения смертоносных микробов, таких как вирус Эбола, чтобы укрепить защиту страны от биотерроризма, а также от будущих пандемий.
Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии.
Чем будут заниматься россияне в этих лабораториях
Экс-руководитель службы внешней разведки считает, что Россия не прекращала разработку ядерного, химического и биологического оружия. Россияне называют это "триадой глобальной войны". Впрочем, сначала это была триада сдерживания, а теперь – террора.
Информация о биолабораториях в России уже была, а теперь мы получили ее подтверждение,
– отметил Маломуж.
Биологическое оружие сначала могут испытывать на животных, а тогда его могут применять в отношении отдельных категориях людей, например, пленных. Россия может запускать различные эпидемии, эпизоотии, от которых будут страдать люди, животные или природа. Эти элементы могут быть более опасны, чем ядерное оружие.