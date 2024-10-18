Как сообщают российские телеграмм-каналы, жителей подмосковных Люберцов уже длительное время комшарят местные птицы.

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Птичий террор под Москвой

Больше всего перепадает жителям ЖК Pilot 918 на улице Калараша. Там крылатые "бандиты" собирают мелкие камни лапами и сбрасывают их с 22-го этажа на автомобили. На счету "хулиганов" десятки поврежденных автомобилей. Местные очень боятся, что рано или поздно камнем прилетит по голове, поэтому даже не выпускают детей на улицу.

Жители ЖК уже несколько раз обращались в местную компанию "Любуправдом", но там решать проблему не планируют.

По словам жителей, они просят, чтобы камни, которые швыряют с высоты птицы, просто зафиксировали или убрали с крыши.

Последствия птичьего налета на Люберцы / Фото соцсети

Голубиная атака на москвичей: смотрите видео

К слову, ко дню рождения спикера Путина хакеры поразили 11 веб-сайтов компаний, среди которых те, производящие комплектующие для авто, используемых оккупантами, в частности "Транспромелектроника" и производитель авто "Тундра".