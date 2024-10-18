Як повідомляють російські телеграм-канали, мешканців підмосковних Люберців вже тривалий час комшарять місцеві птахи.

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Пташиний терор під Москвою

Найбільше перепадає жителям ЖК Pilot 918 на вулиці Калараша. Там крилаті "бандити" збирають дрібне каміння лапами і скидають їх з 22-го поверху на автомобілі. На рахунку "хуліганів" десятки пошкоджених автівок. Місцеві дуже бояться, що рано чи пізно каменюкою прилетить по голові, тому навіть не випускають дітей надвір.

Жителі ЖК вже кілька разів зверталися до місцевої компанії "Любуправдом", але там вирішувати проблему не планують.

За словами мешканців, вони просять, щоб камені, які шпурляють з висоти птаха, просто зафіксували або прибрали з даху.

Наслідки пташиного нальоту на Люберці / Фото соцмережі

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До слова, до дня народження речника Путіна хакери уразили 11 веб-сайтів компаній, серед яких ті, що виробляють комплектуючі для авто, що використовуються окупантами, зокрема "Транспромелектроніка" та виробник авто "Тундра".