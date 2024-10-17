Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ. Там показали відповідну світлину "вітання".
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Яскраве "привітання" Пєскова з днем народженням
В СтратКомі ЗСУ зазначили, що військові кібери виклали вітання до дня народження російського пропагандиста Дмітрія Пєскова.
На тлі увімкнутого телевізора, що показує виступи прессекретаря Путіна – Пєскова, зображені мертві тіла росіян.
Було вражено 11 вебсайтів серед яких компанії, які залучені до виробництва комплектуючих для авто, які використовуються окупантами — "Транспромелектроніка" і виробник автівок "Тундра",
– ідеться в повідомленні.
"Вітання" Пєскова з днем народження / Фото СтратКом ЗСУ