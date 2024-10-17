Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ. Там показали відповідну світлину "вітання".

Дивіться також Лягли "Банк Росія", "Тінькофф банк" та інші: хакери ГУР знову атакували найбільші банки Росії

Яскраве "привітання" Пєскова з днем народженням

В СтратКомі ЗСУ зазначили, що військові кібери виклали вітання до дня народження російського пропагандиста Дмітрія Пєскова.

На тлі увімкнутого телевізора, що показує виступи прессекретаря Путіна – Пєскова, зображені мертві тіла росіян.

Було вражено 11 вебсайтів серед яких компанії, які залучені до виробництва комплектуючих для авто, які використовуються окупантами — "Транспромелектроніка" і виробник автівок "Тундра",

– ідеться в повідомленні.

"Вітання" Пєскова з днем народження / Фото СтратКом ЗСУ