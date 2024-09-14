Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Там зазначили, що кібератаки на фінсектор держави-агресора будуть продовжені та набиратимуть обертів.

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Атака на найбільші банки Росії

Як повідомляють джерела, в результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ Росії.

Під удар потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП". Користувачі зіткнулися з проблемами в онлайн-сервісах, неможливістю доступу до "особистого кабінету". Ба більше – у Росії перестали працювати мобільні застосунки цих банків, а їх клієнти не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Російські банківські сервіси не працюють / фото джерел 24 Каналу

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