Об этом сообщают источники 24 Канала. Там отметили, что кибератаки на финсектор государства-агрессора будут продолжены и будут набирать обороты.

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Атака на крупнейшие банки России

Как сообщают источники, в результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск России.

Под удар попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП". Пользователи столкнулись с проблемами в онлайн-сервисах, невозможностью доступа к личному кабинету. Более того, в России перестали работать мобильные приложения этих банков, а их клиенты не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.