Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

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Атака на посвідчувальний центр "Основаніє"

Основна діяльність цього підприємства – видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на Росії,

– пишуть у розвідці.

Повідомляється, що серед клієнтів центру є в тому числі й причетні до війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи. Йдеться про "Вєртольоти Росії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших.





Хакерська атака на посвідчувальний центр "Основаніє" / фото ГУР

Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів тих, хто користувався послугами "Основанія".