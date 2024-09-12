Окрім цього, Трамп двозначно висловився щодо абортів і трансгендерів. Тож суспільна думка одностайно віддала перемогу в дебатах саме Гарріс, а заяви Трампа назвали маніпулятивними.

Дивіться також Хто програв на дебатах у США та чому Камалі Гарріс занадто рано святкувати перемогу

Що заявив Трамп про мігрантів

Подивіться, що відбувається в наших містах? У Спрінгфілді мігранти їдять домашніх тварин наших жителів,

– заявив Трамп.

За його словами, так сталося тому, що адміністрація Байдена дозволила мільйонам мігрантів приїжджати у США.

Ведучий нагадав заяву мера Спрінгфілда: немає жодних доказів того, що домашніх тварин у штаті Огайо їдять мігранти, але кандидат від республіканців продовжував наполягати на своєму.

Вираз обличчя Гарріс під час промови Трампа народив новий мем. Вона дивилася на опонента в дусі "ну давай, розкажи мені", тобто так, як Віллі Вонка у фільмі 1971 року.

Оскільки слова Дональда Трампа були яскраві в своїй абсурдності, це змусило найбільші світові ЗМІ приділити увагу розвінчанню цього фейку.

Тваринки мали б розчулити виборців / Фото зі сторінки Трампа в Х

"Захисник" котів, качок і гусей Трамп розпалює расовий розкол: як поширився фейк про мігрантів

Усе почалося в одній із місцевих фейсбук-груп, де стверджувалося, мовляв, кота доньки друга підвісили на дереві та готувалися з'їсти мігранти з Гаїті. Іншими жертвами називали качок і гусей.

Саме формулювання "кіт доньки друга" мало б уже насторожити, але ні. Торік у Спрингфілді в аварії загинув 11-річний хлопець, якого збив гаїтянин. Тоді люди обурювалися, що кількість мігрантів зростає. А тепер дурні чутки впали на поживний ґрунт ненависті.

Відео, які нібито мали свідчити про поїдання котів, були зняті не в Огайо. Попри це, крайні праві сайти та пабліки почали поширювати дописи на цю тему. Вони наводили слова місцевих, мовляв, ті бачили чотирьох гаїтянців і кожен ніс по гусаку.

Згодом до обговорення стали долучатися чиновники. Воно сягнуло апогею, коли сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз опублікував мем із кошенятами.



"Будь ласка, проголосуйте за Трампа, щоб гаїтянські іммігранти не з'їли нас" / Фото зі сторінки Теда Круза

Джей Ді Венс так само підхопив і почав розкручувати цей фейк. "Люди, які не повинні бути в цій країні, викрадають і з'їдають тварин", – сказав він.

А Трамп активно публікував на своєму акаунті в Х зображення користувачів, згенеровані ШІ, на свою підтримку.

Трамп не гребує викладати найбільш крінжові фото, якщо вони прославляють його / Фото зі сторінки Трампа

Представниця від Демократичної партії Шейла Шерфілус-МакКормік, яка є американкою гаїтянського походження, назвала Венса та Круза огидними. І нагадала, що Круз – син кубинського іммігранта, а Венс – зять індійських іммігрантів.

Цікаво! Батько загиблого хлопця заявив: краще б його сина убив білий чоловік, тоді не було би такої ненависті. Він звинуватив Трампа і Венса в тому, що вони використовують смерть його сина задля власних політичних цілей.

Тварини – тільки привід

Завдяки темі "захисту тварин" республіканці ставлять під сумнів політику щодо мігрантів Байдена та його можливої наступниці Гарріс. Ба більше – віцепрезидентка народилася в родині тамілки та ямайця, тож це спроба зачепити її особисто.

В акаунті Х Трампа часто можна побачити гасла, які твердять: якщо виберуть Гарріс – ніхто не буде в безпеці. Для більшого ефекту їх супроводять малюнки.

Расова пропаганда республіканців / Фото зі сторінки Трампа

Президент Трамп депортує мігрантів, які їдять домашніх тварин. Камала Харріс відправить їх у ваше місто. Зроби свій вибір, Америко,

– закликає мільярдер.

На інших ілюстраціях видно мігрантів, які палять прапор США, тощо. А ще досить часто можна бачити зображення Трампа разом із Маском. Останній, вочевидь, допомагає просувати такі дописи через соцмережу Х.

Конгресвумен від республіканців також публікує ШІ-меми про тварин / Фото з соцмережі Х

Кетлін Белью, історик американських рухів за перевагу білої раси, говорить, що в Америці вже були схожі події, які закінчилися різаниною.

У 1980-х роках була паніка щодо того, що біженці їдять щурів. За ними швидко послідували злочини на ґрунті ненависті проти біженців. За цим стояли білі активісти, які використовували місцеві громади, підбурювані такою риторикою,

– цитує її WP.