Кроме этого, Трамп двусмысленно высказался относительно абортов и трансгендеров. Поэтому общественное мнение единодушно отдало победу в дебатах именно Харрис, а заявления Трампа назвали манипулятивными.

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Что заявил Трамп о мигрантах

Посмотрите, что происходит в наших городах? В Спрингфилде мигранты едят домашних животных наших жителей,

– заявил Трамп.

По его словам, так произошло потому, что администрация Байдена позволила миллионам мигрантов приезжать в США.

Ведущий напомнил заявление мэра Спрингфилда: нет никаких доказательств того, что домашних животных в штате Огайо едят мигранты, но кандидат от республиканцев продолжал настаивать на своем.

Выражение лица Харрис во время речи Трампа родило новый мем. Она смотрела на оппонента в духе "ну давай, расскажи мне", то есть так, как Вилли Вонка в фильме 1971 года.

Поскольку слова Дональда Трампа были яркие в своей абсурдности, это заставило крупнейшие мировые СМИ уделить внимание развенчанию этого фейка.

Животные должны были бы умилить избирателей / Фото со страницы Трампа в Х

"Защитник" котов, уток и гусей Трамп разжигает расовый раскол: как распространился фейк о мигрантах

Все началось в одной из местных фейсбук-групп, где утверждалось, мол, кота дочери друга подвесили на дереве и готовились съесть мигранты с Гаити. Другими жертвами называли уток и гусей.

Сама формулировка "кот дочери друга" должна была бы уже насторожить, но нет. В прошлом году в Спрингфилде в аварии погиб 11-летний парень, которого сбил гаитянин. Тогда люди возмущались, что количество мигрантов растет. А теперь глупые слухи упали на питательную почву ненависти.

Видео, которые якобы должны были свидетельствовать о поедании котов, были сняты не в Огайо. Несмотря на это, крайне правые сайты и паблики начали распространять сообщения на эту тему. Они приводили слова местных, мол, те видели четырех гаитянцев и каждый нес по гусю.

Впоследствии к обсуждению стали присоединяться чиновники. Оно достигло апогея, когда сенатор-республиканец от Техаса Тэд Круз опубликовал мем с котятами.



"Пожалуйста, проголосуйте за Трампа, чтобы гаитянские иммигранты не съели нас" / Фото со страницы Тэда Круза

Джей Ди Вэнс также подхватил и начал раскручивать этот фейк. "Люди, которые не должны быть в этой стране, похищают и съедают животных", – сказал он.

А Трамп активно публиковал на своем аккаунте в Х изображения пользователей, сгенерированные ИИ, в свою поддержку.

Трамп не гнушается выкладывать самые кринжовые фото, если они прославляют его / Фото со страницы Трампа

Представительница от Демократической партии Шейла Шерфилус-МакКормик, которая является американкой гаитянского происхождения, назвала Вэнса и Круза отвратительными. И напомнила, что Круз – сын кубинского иммигранта, а Вэнс – зять индийских иммигрантов.

Интересно! Отец погибшего парня заявил: лучше бы его сына убил белый мужчина, тогда не было бы такой ненависти. Он обвинил Трампа и Вэнса в том, что они используют смерть его сына ради собственных политических целей.

Животные – только повод

Благодаря теме "защиты животных" республиканцы ставят под сомнение политику в отношении мигрантов Байдена и его возможной преемницы Харрис. Более того – вице-президент родилась в семье тамилки и ямайца, поэтому это попытка задеть ее лично.

В аккаунте Х Трампа часто можно увидеть лозунги, которые утверждают: если выберут Харрис – никто не будет в безопасности. Для большего эффекта их сопровождают рисунки.

Расовая пропаганда республиканцев / Фото со страницы Трампа

Президент Трамп депортирует мигрантов, которые едят домашних животных. Камала Харрис отправит их в ваш город. Сделай свой выбор, Америка,

– призывает миллиардер.

На других иллюстрациях видно мигрантов, которые жгут флаг США, и тому подобное. А еще довольно часто можно видеть изображение Трампа вместе с Маском. Последний, очевидно, помогает продвигать такие сообщения через соцсеть Х.

Конгрессвумен от республиканцев также публикует ИИ-мемы о животных / Фото из соцсети Х

Кэтлин Белью, историк американских движений за превосходство белой расы, говорит, что в Америке уже были похожие события, которые закончились резней.

В 1980-х годах была паника относительно того, что беженцы едят крыс. За ними быстро последовали преступления на почве ненависти против беженцев. За этим стояли белые активисты, которые использовали местные общины, подстрекаемые такой риторикой,

– цитирует ее WP.