С начала конфликта Иран выпустил сотни баллистических ракет и дронов по странам Персидского залива. Большинство из них перехватили, в частности, с помощью ракет-перехватчиков PAC-3 системы Patriot. Именно ими Украина защищается от российской баллистики, пишет Reuters.

Смотрите также Не сбросить режим: обозреватель из Израиля назвал реальную цель США в конфликте с Ираном

Как война в Иране повлияет на защиту украинского неба?

По словам Сергея Кузана, руководителя киевского аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества", примерно 600 ракет PAC-3, которые ежегодно производит компания Lockheed Martin, уже недостаточно для нужд США и их союзников в Персидском заливе – не говоря уже об Украине.

Фабиан Хоффманн, исследователь из Университета Осло, отметил, что страны Персидского залива имеют значительные запасы ракет для системы Patriot, поэтому вряд ли полностью их исчерпают. Однако со временем им, возможно, придется более избирательно использовать эти ракеты, особенно если интенсивность иранских обстрелов будет меняться.

По мнению Николая Белескова из государственного Национального института стратегических исследований в Киеве, более широкого дефицита можно избежать, если США и Израилю удастся уничтожить иранские запасы ракет и пусковые установки в ближайшие дни.

Напомним, что подавляющее большинство ракет Patriot, которые получает Украина, предоставляются европейскими странами в рамках программы PURL – инициативы под руководством НАТО, запущенной в прошлом году для закупки американского оружия для Украины.

Союзники Украины обязались передать 37 ракет PAC-3 после последней встречи в середине февраля.

Однако есть беспокойство, что если война с Ираном затянется, задержки с поставками по программе PURL могут усилиться, поскольку США будут тратить собственные запасы.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США подтвердил, что ранее уже возникали задержки в поставках из-за производственных ограничений, и предупредил, что ситуация может ухудшиться, если война с Ираном станет длительной.

США также имеют право в любой момент приоритетно направить поставки себе вместо других стран.

Аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми отметил, что если противовоздушная оборона Украины существенно ослабнет, военным придется принимать сложные решения относительно того, что именно защищать. Он напомнил, что Украина должна защищать не только энергетическую инфраструктуру, но и свою промышленность и военные базы.

Хоффманн сказал, что Украине важно научиться атаковать российские заводы по производству ракет собственными ракетами вглубь территории России. "Ракетная оборона – это лишь временная защита, пока вы не сможете ослабить наступательные возможности врага", – объяснил он. Также он отметил, что Украине и ее союзникам нужно вкладывать деньги в развитие ракет, потому что украинские дальнобойные дроны пока слишком слабые, чтобы наносить серьезный ущерб.

Что известно об угрозе дефицита ракет ПВО для Украины?