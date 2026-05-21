Об этом говорится в репортаже 24 Канала "Миссия "Закрыть небо"․ Как бойцы 66-й бригады работают с дронами-перехватчиками и уничтожают российские БПЛА".

Как украинские военные уничтожают российские "Ланцеты" перехватчиками?

За время полномасштабной войны украинские военные не раз доказывали, что способны быстро адаптироваться к новым вызовам и придумывать нестандартные способы борьбы с врагом. Одним из таких решений стали дроны-перехватчики, которые сегодня используют для уничтожения российских беспилотников прямо в воздухе.

Механика работы такого перехватчика довольно проста, но требует максимальной точности от оператора. Когда дрон приближается к вражеской цели, военный активирует детонатор, после чего за несколько секунд взрывается боевая часть самого перехватчика. В результате взрывной волной и обломками поражается российский БПЛА.

Когда я обнаруживаю цель, я подстраиваюсь под ее скорость и оперативно захожу или на хвост, или сверху. Здесь зависит от цели. Захожу и детонирую свой борт, соответственно происходит детонация вражеского БПЛА,

– пояснил командир отделения зенитно-ракетного дивизиона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго с позывным "Шум".



Работа экипажа перехватчиков / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Впрочем, даже в таких операциях случаются непредсказуемые ситуации. Один из самых ярких случаев в батарее перехватчиков произошел во время первой же боевой отработки "Шума".

Тогда на радаре заметили российский "Ланцет" – опасный ударный дрон, который считается сложной целью для перехвата. Украинский экипаж запустил свой борт, оператор вывел его на цель и активировал детонатор. Но взрыва не произошло.



Характеристики российского дрона "Ланцет" / Инфографика 24 Канала

Казалось, миссия провалена, однако "Шум" решил не отступать и атаковал российский беспилотник просто тараном. Во время столкновения перехватчик все же сдетонировал.

Он ушел в пике и взорвался уже на земле, но не в населенном пункте. Все прошло успешно,

– вспомнил военный.

Именно так первое "боевое крещение" дронов-перехватчиков стало одним из самых памятных эпизодов для украинских защитников.

Как сейчас работают российские "Ланцеты" в Украине?

Военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что российские дроны типа "Ланцет" начали функционировать в режиме полного радиомолчания, чтобы усложнить их идентификацию. Эти беспилотники интегрируют автономные элементы наведения, используя искусственный интеллект и технологии Nvidia.

Также "Флеш" называл цены российских беспилотников типа "Ланцет". В частности, за 40 000 долларов США Россия, в частности "Зала Аэро", производит дрон типа "Ланцет Х-52", а за "Ланцет Х-51" – за 68 000 долларов США. Последний дрон имеет улучшенные модификации, чем первый.