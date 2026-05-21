С начала 2026 года активность FPV-ждунов выросла настолько, что украинские подразделения были вынуждены выделить отдельные экипажи беспилотников исключительно для их поиска и уничтожения. О реальной картине на маршрутах и методах противодействия 24 Каналу рассказали в батальоне беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады.

Как ВСУ охотятся на дроны-ждуны и почему сетка эффективнее камикадзе?

Россияне выставляют ждунов практически круглосуточно – и не только на трассах, но и в полях, на всех выявленных маршрутах. Цель – поразить легкую и тяжелую автомобильную технику, боевые бронированные машины и наземные роботизированные комплексы, то есть все, что обеспечивает логистику. Логика россиян – это перекрыть поставки и максимально истощить личный состав на переднем краю.

Работают в основном по легкой и тяжелой автомобильной технике, боевых бронированных машинах и наземных роботизированных комплексах. То есть все то, что осуществляет логистику, с целью перекрыть все поставки, тем самым максимально истощить личный состав на переднем краю,

– говорят в 30 ОМБр.

Основной инструмент борьбы со ждунами – дрон со сбросом или с сетками. Это позволяет нейтрализовать угрозу дистанционно, без риска для личного состава. Параллельно привлекают огневые группы, которые пешим ходом проверяют ключевые маршруты и уничтожают обнаруженных ждунов стрелковым оружием. FPV-камикадзе применяется лишь в отдельных случаях.

Что о дронах-ждунах говорят эксперты?

В 2026 году дроны-ждуны имеют оптоволоконное управление и стали невидимыми для радиоэлектронной борьбы. По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, единственной защитой остаются кинетические средства.

Ждунов могут также выпускать дроны-матки, но они не имеют возможности сбрасывать БПЛА на оптоволокне, говорит эксперт по РЭБ Тимофей Юрков. Машина с купольным РЭБом подъезжает ближе – и БПЛА даже не взлетает, потому что он заглушен.