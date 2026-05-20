Переход российских операторов с радиоканала на оптоволоконную связь фактически обнулил целый класс средств защиты, которые украинские экипажи отрабатывали годами. Теперь логика противодействия меняется кардинально – и ответ на этот вызов ищут как на передовой, так и в конструкторских бюро. Об этом говорится в материале 24 Канала об ответе на российских "ждунов".

К теме РЭБ больше не спасает: как российские дроны-ждуны превратили каждую дорогу на фронте в ловушку

Почему дрон на оптоволокне – это угроза, против которой бессилен даже самый современный РЭБ?

Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу объяснил суть технологического скачка: раньше радиоканал не позволял дрону опускаться ниже радиогоризонта – и это ограничивало его возможности. Оптоволокно снимает это ограничение полностью: связь стабильная, качественная и – главное – абсолютно "тихая" для любых сенсоров.

Наши все "сенсоры", "чуйки" – они абсолютно не видят этого. Не существует такого, что можно поставить на машину средство РЭБ, и он тебя спасет от этого,

– отмечает Храпчинский.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Пока дрон работает на волокне, он не излучает ни одного радиосигнала. Системы РЭБ и радиоэлектронной разведки просто не за что "зацепиться". Как только противник переходит на радиоканал – он себя демаскирует и вынужден находиться поблизости. Но именно в этом и заключается коварство ждунов: они ждут на волокне, не поднимая шума.

Два типа угрозы. Эксперт различает принципиально разные сценарии применения. Первый – наземный ждун, выставляется вдоль логистических маршрутов и ждет проезда колонны или одиночного автомобиля. Второй – дрон-матка, которая курсирует в небе и в нужный момент отпускает ударный FPV уже на радиоканале. Эти два типа требуют и разных ответов: против наземных эффективным является кинетическое уничтожение, против маток – сложный комплекс средств.

Следующая итерация – маскировка. Противник уже думает на шаг вперед. По словам Храпчинского, следующий виток развития ждунов – изменение их внешнего вида под природные объекты. Дрон-утка на выставке в Польше казался шуткой, но на самом деле это демонстрация направления: беспилотники будут маскировать под камни, пеньки, животных. Визуальное обнаружение, на которое сейчас полагаются украинские разведывательные патрули, станет значительно сложнее.

Что может защитить. Единственным надежным вариантом защиты техники Храпчинский называет классическую радиолокацию и кинетические средства поражения. Дорого, сложно – но безальтернативно. Параллельно Украина уже разрабатывает собственные дроны-матки: в связке с FPV такая система способна работать на расстоянии более 150 километров, что принципиально меняет логику применения и открывает новые возможности для ударов вглубь.

Что происходит с атаками дронов на фронте?

Еще в начале апреля 2026 года офицеры бригады "Рубеж" фиксировали более 4 тысяч FPV-дронов только на одном направлении за месяц. Россияне параллельно тянули оптоволокно непосредственно на позиции и строили радиомосты, чтобы сохранить управляемость беспилотниками после ограничения доступа к Starlink.

На конференции Drone Autonomy 2026 заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил, что ответом на новые угрозы должна стать полная интеграция ПВО, РЭБ и дронов в единую автоматизированную систему – от тактического до командного уровня, где алгоритмы и нейросети будут анализировать угрозы быстрее, чем человек.