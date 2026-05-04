По словам бригадного генерала Андрея Лебеденко, отдельные системы, которые ранее действовали самостоятельно, сегодня должны быть глубоко взаимосвязаны – от тактического уровня до командного, передает 24 Канал. Особенно остро эта потребность ощущается в условиях массированных воздушных атак, где время на реакцию – минимальное.

Как нейросети и дроны-перехватчики изменят противовоздушную оборону Украины?

Важным аспектом на поле боя остается интеграция различных систем в единое целое, отметил Лебеденко. Речь идет о ПВО, РЭБ, БПЛА, разведке и средствах поражения.

Раньше они были самодостаточны – сегодня это нужно менять. Как и домены – земля, вода, воздух – они уже глубоко взаимосвязаны, и это взаимодействие должно происходить не только на уровне руководителей, но и на уровне тактических процессов для быстрого принятия решений,

– отметил бригадный генерал.

Если взять, например, Харьков – город, который расположен близко к границе, где время от обнаружения до уничтожения воздушных целей минимальное, говорит Лебеденко. Одной РЛС обнаружить все дроны невозможно. Необходимо объединить все сенсоры в единую систему. В случае массированных воздушных атак противника человеку сложно быстро обработать большой массив данных: идентифицировать цели, определить приоритеты и выбрать средства поражения и тому подобное.

Именно здесь на помощь должны приходить алгоритмы и нейросети. Они способны мгновенно анализировать информацию и ставить задачи соответствующим средствам поражения. Это идеальная модель, к которой мы стремимся, и у нас уже есть все предпосылки для ее реализации. Мы уже имеем собственные комплексы дронов-перехватчиков, которым в перспективе достаточно будет получить точные координаты цели,

– пояснил Лебеденко.

Также сегодня применяются системы, эффективно фильтруют данные сенсоров и отсеивают до половины ложных целей. Бригадный генерал подчеркнул, что будущее поля боя – за полной интеграцией систем и автоматизацией решений, где скорость и точность будут определять преимущество над противником и помогать человеку быстро принимать эффективные решения.

Что еще говорил генерал Лебеденко об ИИ?

Искусственный интеллект поможет улучшать управление в ВСУ, также рассказал бригадный генерал Андрей Лебеденко.