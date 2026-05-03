Об этом пишет The War Zone.

Что известно о проекте NDS-A?

Запрос на 99,8 миллиона долларов США на создание проекта NDS-A заложен в американский бюджет на 2027 финансовый год в разделе перспективных программ. В документах отмечается, что это старт нового этапа разработки – так называемой фазы 6.X, которая охватывает путь от формирования базовой концепции до полноценного производства. Упоминание о "Phase 1" может свидетельствовать, что проект находится на начальной стадии оценки идеи и требований к будущему оружию.

В Национальном управлении ядерной безопасности США заявили, что NDS-A должен предоставить президенту дополнительные возможности для уничтожения "труднодоступных и глубоко заглубленных целей", чтобы противники не могли спрятать критически важные объекты вне досягаемости американских сил сдерживания. В то же время детали о конструкции будущего оружия остаются засекреченными – неизвестно, будет ли это модернизированная бомба, или новая ракета с собственной тягой.

Какие сейчас противобункерные бомбы есть у США?

Сейчас единственным подобным оружием в США является B61-11 – модифицированная ядерная бомба с усиленным корпусом, которая может проникать под землю перед взрывом. Ее мощность оценивается примерно в 340 – 400 килотонн, а общее количество в запасах, по разным данным, составляет менее 100 единиц.

Ранее США рассматривали варианты замены этой бомбы. В частности, модель B61-12 с системой точного наведения, которая позволяет уменьшить мощность вследствие точности, однако она не имеет достаточной проникающей способности.

Тестирование бомбы B61-12 / Видео с ютуб-канала Sandia National Labs

Позже была создана более мощная версия B61-13, но она также не стала прямой заменой.



Модифицированная ядерная бомба B61-13 / Фото NNSA

В 2000-х годах Пентагон даже работал над проектом Robust Nuclear Earth Penetrator, однако Конгресс остановил его в 2005 году.

Почему в Америке сейчас взялись за создание новой бомбы?

Одной из причин возвращения к этой идее может быть рост количества укрепленных подземных объектов в мире. В частности, Россия, Китай, Иран и Северная Корея активно развивают инфраструктуру такого типа. В Китае, например, строят новые шахты для межконтинентальных баллистических ракет и подземные командные центры, а в Иране – объекты, защищенные от авиаударов.

Вопрос эффективности ударов по таким целям особенно обострился после операции США против иранских ядерных объектов в 2025 году, когда бомбардировщики B-2 применили мощные неядерные бомбы GBU-57/B. Результаты той операции вызвали дискуссии о том, способно ли обычное оружие полностью уничтожать глубоко расположенные объекты.

Еще одним вызовом является доставка таких боеприпасов. Современные системы ПВО заставляют применять малозаметные самолеты, например B-2, а в будущем – B-21 Raider. В то же время даже стелс-технологии не гарантируют полной безопасности, поэтому не исключено, что NDS-A может получить собственную систему движения и запускаться на расстоянии, подобно крылатым ракетам.

Известно, что предыдущие работы над NDS-A уже финансировались: в бюджете на 2025 год США выделили более 39 миллионов долларов на прототипирование в рамках программы по поражению глубоко укрепленных целей. Эти средства пошли на моделирование, испытания компонентов и подготовку к летным тестам. В 2026 году финансирование увеличили до почти 57 миллионов долларов, что свидетельствует об активизации проекта.

Впрочем, будущее программы остается неопределенным. Подобные инициативы ранее вызывали критику из-за риска эскалации и новой гонки вооружений. Кроме того, США уже тратят сотни миллиардов долларов на модернизацию ядерной триады – авиационной, морской и наземной части.

Несмотря на это, в Вашингтоне рассматривают NDS-A как ответ на современные вызовы безопасности. Если проект будет реализован, он может существенно изменить возможности США поражать стратегические объекты противника.

