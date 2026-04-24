Среди потерь, в частности, и ракеты Tomahawk. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Интересно Трамп приказал уничтожать любую лодку, которая будет минировать Ормузский пролив
Что известно о потерях американцев в Tomahawk в войне с Ираном?
По словам чиновников США, с начала войны 28 февраля американские силы использовали более 1 000 крылатых ракет большой дальности типа Tomahawk, а также от 1 500 до 2 000 ракет противовоздушной обороны, включая Thaad, Patriot и Standard Missile.
Полное восстановление этих запасов может занять до 6 лет, что уже вызвало дискуссии в администрации по корректировке военных планов.
В то же время в Пентагоне отмечают, что США готовятся к различным сценариям и пока не видят признаков неизбежного конфликта с Китаем. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Дональдом Трампом в Пекине в ближайшее время.
Американская разведка в марте оценила, что Китай вряд ли начнет войну против Тайваня в 2027 году и не имеет четких сроков объединения, хотя стремится установить полный контроль над островом до 2049 года.
Часть чиновников отвергает утверждение о снижении боеготовности США. Командующий американскими силами в Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро заявил в Конгрессе, что война с Ираном, наоборот, дает военным ценный боевой опыт.
Пока я не вижу никакого реального вреда для нашей способности сдерживать Китай,
– сказал он.
В Белом доме также опровергли информацию о критическом истощении запасов.
"Вся предпосылка этой истории является ложной. Соединенные Штаты имеют самую мощную армию в мире, полностью обеспеченную достаточным количеством оружия и боеприпасов", – сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
В то же время аналитики обращают внимание на быстрое сокращение запасов. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, использованные в Иране боеприпасы могут составлять около 27% запасов Tomahawk, более 80% перехватчиков Thaad и более двух третей ракет Patriot.
Уйдут годы, прежде чем мы сможем восстановить эти запасы,
– отметил советник центра Марк Кансьян.
В Пентагоне уже работают над увеличением производства боеприпасов и призывают оборонные компании наращивать мощности. Администрация также просит Конгресс выделить 350 миллиардов долларов на пополнение арсенала в бюджете на 2027 год.
Несмотря на это, президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США имеют "практически неограниченный запас боеприпасов среднего и верхнего уровня".
Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что Дональд Трамп оказался во временной ловушке и не может долго тянуть войну в Иране. По мнению эксперта, в Тегеране это понимают и используют паузы в переговорах в свою пользу.
Насколько ощутим дефицит оружия в США из-за войны с Ираном?
CNN писало, что США потратили по меньшей мере 45% запасов высокоточных ракет с начала обострения конфликта с Ираном. Замена этих систем может занять от 3 до 5 лет.
Reuters отмечало, что из-за истощения ресурсов в результате войны на Ближнем Востоке США даже откладывают поставки оружия в некоторые страны Европы. Это вызывает разочарование в европейских столицах.