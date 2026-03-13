Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на три проинформированных источника. По их словам, значительное истощение касается прежде всего крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Сколько оружия использовали США в войне против Ирана?

По подсчетам Центра международных и стратегических исследований (CSIS), американские военные использовали 168 таких ракет только за первые 100 часов боевых действий, начавшихся 28 февраля.

Один из источников издания отметил, что это "огромные расходы Tomahawk", и Военно-морские силы будут ощущать последствия такого использования вооружения еще в течение нескольких лет.

Ожидается, что Пентагон в ближайшее время обратится в Белый дом и Конгресс США с просьбой выделить дополнительное финансирование на военные нужды. По предварительным оценкам, речь идет о сумме до 50 миллиардов долларов.

Впрочем, принятие нового пакета финансирования может столкнуться с политическими спорами в Палате представителей США и Сенате США. Ожидается, что часть законодателей от Демократической партии выступит против увеличения военных расходов. Демократы ранее критиковали президента Дональд Трамп за то, что он не обратился к Конгрессу для официального одобрения начала военной операции.

Сенатор Лиза Мурковски также напомнила, что американские власти годами объясняли Украине и европейским союзникам ограничения в поставках оружия риском истощения собственных запасов.

Учитывая уровень запасов, которые (американские операции в Иране – 24 Канал) ежедневно тратят, я думаю, что у нас всех есть основания поставить дельные вопросы о том, как мы справляемся с боеприпасами,

– сказала Мурковски.

Теперь, по ее словам, эти опасения стали особенно актуальными на фоне активного использования вооружения в войне с Ираном.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?