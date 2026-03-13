Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала объяснил, что президент США сам загнал себя в ловушку еще в начале кампании. По его словам, проблема не только в боевых действиях, но и в словах, которые Трамп уже успел сказать и которые теперь затрудняют для него любой выход из конфликта.

Смотрите также Война вступила в новую стадию, – Сырский очертил главные вызовы для Украины

Трамп промахнулся еще на старте кампании

В начале операции Дональд Трамп оставил себе слишком мало вариантов для маневра. Он фактически заявил о победе еще до того, как стало понятно, чем завершатся боевые действия и смогут ли США быстро выйти из этого конфликта. Дополнительно ситуацию осложнили его слова о новом руководстве Ирана, которое якобы должно появиться после войны.

Главная история сейчас в том, что Трамп потерял возможность объявить о конце войны в любой момент, которая была у него в самом начале,

– объяснил Богданов.

Он отметил, что такими заявлениями Трамп поднял ставки настолько высоко, что теперь обычное сворачивание операции будет выглядеть слабостью.

Вниманию! В США все чаще звучит критика операции против Ирана. Владимир Дубовик предположил, что Дональд Трамп может попытаться быстро объявить о завершении кампании и заявить о победе, чтобы уменьшить политические риски на фоне роста цен на топливо и количества раненых американских военных.

Проблема еще и в том, что для любой части нынешней иранской элиты подобная риторика неприемлема. Это усложняет даже теоретический сценарий быстрых договоренностей.

Он наговорил слишком много вещей, которые неприемлемы для любого иранского руководства, даже условно оппозиционного, если оно не будет откровенно прозападным,

– подчеркнул он.

В Вашингтоне, похоже, исходили из ложного представления, будто смена власти в Иране автоматически откроет путь к удобному для США сценарию. На самом деле даже другая политическая конфигурация в Тегеране не будет означать внезапного разворота на Запад. Именно поэтому Трамп сам сузил себе пространство для политического выхода из войны еще до того, как она зашла слишком далеко.

США придется договариваться с нынешней иранской элитой

Быстрое падение иранского режима, на которое могли рассчитывать в Вашингтоне, не произошло. Поэтому сценарий завершения конфликта все больше сводится к переговорам с теми политическими силами, которые уже контролируют власть в стране. Даже в случае изменений в руководстве Ирана новая конфигурация власти все равно будет связана с нынешней политической системой.

Сейчас придется договариваться или с правопреемниками этого режима, или с условно светской властью, но так или иначе связанной с тем режимом, который существовал до начала войны,

– пояснил Богданов.

Именно здесь для Трампа возникает ключевая проблема. После громких заявлений о победе и смене власти в Иране любые переговоры будут выглядеть как отступление от собственной риторики. К тому же ситуацию осложняет военный фактор: даже если США объявят о завершении операции, иранские силовые структуры могут продолжать атаки в регионе.

Трамп сам себя загнал в такую ловушку. Выйти из войны и просто объявить, что она закончена, когда Корпус стражей исламской революции и дальше атакует танкеры, невозможно,

– подчеркнул он.

Именно поэтому перед Белым домом стоит сложный выбор. США или должны резко повышать уровень эскалации и пытаться полностью уничтожить военную инфраструктуру Ирана, или соглашаться на переговорный процесс. Оба варианта создают серьезные политические риски для Трампа накануне американских выборов.

Война может ударить по выборам в США

Дополнительной проблемой для Белого дома становится экономический фактор. Боевые действия уже повлияли на мировые цены на нефть, а для американской политики это один из самых чувствительных показателей. Именно цены на топливо традиционно сильно влияют на настроения избирателей, особенно накануне президентской гонки.

Это уже серьезно ударило по мировым ценам на нефть. А для американской политики цены на нефть – это очень важный фактор,

– пояснил Богданов.

Он отметил, что из-за этого любое затягивание конфликта становится политически опасным для администрации Трампа. В то же время резкое обострение ситуации также несет большие риски для всего региона. В частности, наземная операция против Ирана могла бы быстро разблокировать Ормузский пролив, но последствия такого шага были бы непредсказуемыми.

Наземная операция могла бы быстро разблокировать пролив, но это была бы очень тяжелая война, которая может иметь последствия, подобные войне в Ираке,

– подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому Трамп оказался в сложной политической ситуации. Быстрой победы, которая позволила бы безболезненно завершить операцию, пока не видно, но и затяжная война может серьезно ударить по рейтингам власти в США накануне выборов.

Что известно о политических последствиях операции США и новом напряжении вокруг Ирана?