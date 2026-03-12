Заявления Моджтабы Хаменеи передают CNN и Sky News.

Что сказал Хаменеи-младший в первых заявлениях?

Первое обращение аятоллы Моджтабы Хаменеи с момента его назначения на должность нового верховного лидера Ирана 8 марта зачитывают по иранскому государственному телевидению.

Новый верховный лидер Ирана отметил, что все американские базы в регионе "должны быть немедленно закрыты", поскольку они "будут атакованы".

Моджтаба Хаменеи также заявил, что Тегеран верит в "дружбу" со своими соседями, подчеркнув, что его страна "нацелена только на американские базы в этих странах". В то же время атаки по гражданским объектам аятолла никак не объяснил.

Кроме того, аятолла отметил, что закрытие Ормузского пролива будет продолжать быть инструментом давления на США и Израиль.

В заявлении также выражается благодарность "народу Ирана из всех слоев общества, который выступил против врага".

Верховный лидер выразил соболезнования людям, которые "потеряли своих близких во время войны", заявив, что "убытки будут компенсированы".

Преступление против человечности и против детей не будет проигнорировано,

– добавляется в сообщении Хаменеи-младшего.