Разведка сомневается, что оппозиция в Иране сможет противостоять режиму. Об этом пишет Reuters.
Почему режим в Иране не сможет упасть в ближайшее время?
По данным собеседников агентства, ряд разведывательных отчетов демонстрирует последовательную оценку: иранская власть сохраняет контроль над населением и не находится на грани распада. Один из последних отчетов был подготовлен в течение последних нескольких дней.
Разведка также отмечает сплоченность иранского духовенства даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля – в первый день американо-израильских ударов. После его смерти Совет экспертов Ирана объявил новым верховным лидером страны его сына – Моджтаба Хаменеи.
По оценкам разведки США, силовые структуры, в частности КСИР, вместе с новым руководством продолжают контролировать ситуацию в государстве. В то же время израильские чиновники в частных разговорах также признают, что не имеют уверенности в том, что нынешняя война приведет к падению иранского режима.
Напомним! С начала боевых действий США и Израиль нанесли удары по многочисленным целям на территории Ирана, в частности по системам противовоздушной обороны, ядерных объектах и представителям высшего руководства страны.
Администрация президента США Дональда Трампа называла разные причины начала операции. Эксперты отмечают, что для реального падения власти в Иране может понадобиться наземная операция или масштабные внутренние протесты. Однако пока американские спецслужбы сомневаются в способности оппозиционных сил, в частности курдских группировок, эффективно противостоять иранским силовым структурам без существенной внешней поддержки.
Какова ситуация сейчас в Иране?
В Иране официально признали, что нового верховного лидера страны, Моджтаба Хаменеи, был ранен. Посол Ирана на Кипре заявил, что это произошло во время атаки 28 февраля, когда США ударили по резиденции Али Хаменеи.
По данным Bloomberg, Иран уменьшил производство дронов "Шахед" после ударов США и Израиля, но не остановил его и имеет запасы. Иранские дроны используются для атак на нефтяную инфраструктуру и военные цели, но они истощают запасы ракет-перехватчиков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре", поскольку там "практически не по чему целиться". Чиновники Израиля указывают, что атаки по Ирану распланированы еще по крайней мере на 2 недели.