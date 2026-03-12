Розвідка має сумніви, що опозиція в Ірані зможе протистояти режиму. Про це пише Reuters.

Чому режим в Ірані не зможе впасти найближчим часом?

За даними співрозмовників агентства, низка розвідувальних звітів демонструє послідовну оцінку: іранська влада зберігає контроль над населенням і не перебуває на межі розпаду. Один із останніх звітів було підготовлено впродовж останніх кількох днів.

Розвідка також відзначає згуртованість іранського духовенства навіть після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї 28 лютого – у перший день американсько-ізраїльських ударів. Після його смерті Рада експертів Ірану оголосила новим верховним лідером країни його сина – Моджтаба Хаменеї.

За оцінками розвідки США, силові структури, зокрема КВІР, разом із новим керівництвом продовжують контролювати ситуацію в державі. Водночас ізраїльські посадовці в приватних розмовах також визнають, що не мають впевненості в тому, що нинішня війна призведе до падіння іранського режиму.

Нагадаємо! З початку бойових дій США та Ізраїль завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по системах протиповітряної оборони, ядерних об'єктах і представниках вищого керівництва країни.

Адміністрація президента США Дональда Трампа називала різні причини початку операції. Експерти зазначають, що для реального падіння влади в Ірані може знадобитися наземна операція або масштабні внутрішні протести. Однак наразі американські спецслужби сумніваються у здатності опозиційних сил, зокрема курдських угруповань, ефективно протистояти іранським силовим структурам без суттєвої зовнішньої підтримки.

Яка ситуація зараз в Ірані?