Про це повідомили у Bloomberg.
Як конфлікт вплинув на виробництво "Шахедів"?
Видання оцінює, що Іран уже випустив понад 2 100 дронів типу "Шахед" по цілях у Перській затоці. Зокрема під прицілом була нафтова інфраструктура, аеропорти і військова техніка.
Зазначається, що такі БпЛА досить повільні та їх відносно легко виявити. Проте масові запуски виснажують запаси дорогих ракет-перехоплювачів.
Аналітики стверджують, що в пріоритеті США та Ізраїль є атаки на виробничі об'єкти. За словами високопоставленого європейського чиновника, удари порушили організацію та координацію роботи з масштабного виробництва дронів.
Джерело, обізнане з виробництвом "Шахедів", повідомило виданню, що БпЛА має відносно просту конструкцію. Його корпус зроблений зі скловолокна, має двигун, базову систему наведення та вибухівку. Через це їх можуть виготовляти навіть у майстернях з ремонту швидкісних катерів.
Один з аналітиків RUSI вважає, що Іран заздалегідь очікував можливих ударів з повітря. Тому країна могла розосередити виробництво, а частину потужностей розмістити під землею. На думку Боба Талласта, виробництво близько 20 "Шахедів" для однієї атаки вже є ефективним.
Чи змінилось виробництво ракет?
Видання навело дані згідно з якими, до початку операції Іран мав приблизно 2 500 балістичних ракет і вже використав близько 700 із них.
Балістичні ракети набагато складніші, ніж "Шахеди", і вимагають передового виробництва та матеріалів, тому темпи їх виробництва, ймовірно, зараз близькі до нуля,
– йдеться в матеріалі.
Зазначається, що запуск "Шахедів" не потребує складної інфраструктури. Для цього нібито достатньо пускової рейки на транспортному засобі розміром із позашляховик або пікап.
Конфлікт на Близькому Сході: останні новини
11 березня стало відомо, що ФБР попереджало, що Іран може атакувати західне узбережжя США "Шахедами" у відповідь на атаки американців. Зокрема, під загрозою Каліфорнія.
Заступник КВІР Ірану Фадаві заявив, що слова американського лідера Трампа про "швидке завершення" війни є наслідком тиску на США. Він також натякнув, що на американців можуть чекати "нові сюрпризи".