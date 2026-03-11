Про це пише CNN.

Відреагував на слова Дональда Трампа щодо "скорого закінчення" війни в Ірані заступник КВІР Алі Фадаві. Свою заяву він зробив у дусі пропаганди режиму аятол.

З учорашнього дня Трамп особисто просить оголосити припинення вогню. Якби ворог перемагав у війні, він не закликав би весь світ посередникувати для оголошення перемир'я,

– заявив Фадаві іранським ЗМІ.

На думку іранського військового, президент США зробив цю заяву "через тиск, який звідси на нього чиниться". Він також пригрозив, що "американцям слід очікувати нових сюрпризів найближчими днями".

Що кажуть в Ізраїлі про "швидке закінчення війни"?

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив під час зустрічі в штаб-квартирі Армії оборони Ізраїлю у Тель-Авіві 11 березня, що операція Ізраїлю в Ірані "триватиме без обмежень у часі".

"Ця операція триватиме без обмежень у часі, доки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучої перемоги в кампанії", – сказав Кац.

Він також поклав відповідальність за майбутнє Ірану на його громадян.

Ми також повинні продовжувати це робити (операцію в Ірані – 24 Канал), щоб дати іранському народу можливість піднятися та діяти, і позбутися цього режиму. Зрештою, це залежить від них,

– заявив глава ізраїльського Міноборони.

Яїр Голан, очільник ізраїльської Демократичної партії, розкритикував заяву Каца на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Війні не потрібні часові обмеження, їй потрібна стратегія виходу та міністр оборони, який не є клоуном. Але протягом двох з половиною років цей уряд досяг успіху лише в одному – відкритті фронтів – і застряганні на цьому", – написав Голан.

