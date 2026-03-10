Другий – США через місяць бомбардувань розпочинають наземну операцію. Політолог Вадим Денисенко зауважив 24 Каналу, що наразі невідомо, як саме завершиться війна на Близькому Сході.

"Або США через місяць бомбардувань входять в наземну операцію, сподіваючись на те, що вона буде відносно короткою, що умовно повториться "Буря в пустелі", коли за лічені дні був захоплений Ірак. Зараз ми маємо два варіанти подій. Який з них переможе? Ніхто не може дати відповіді на це запитання. Зокрема, і Трамп", – припустив він.

Яка ціль Трампа у війні з Іраном?

Вадим Денисенко підкреслив, що війна триває всього 10 днів. Ще дуже рано говорити про те, що Трамп остаточно прорахувався. Треба дочекатися результатів мінімум за один місяць. Тільки тоді можна буде говорити, що ситуація схиляється в один або інший бік.

У Тегерана сьогодні фактично немає можливості отримувати додаткову зброю і сили ззовні. Іран перебуває в оточенні країн, які мають до нього або вороже, або нейтральне ставлення. Навряд чи через них буде постачатися зброя. Вона може прийти або від Китаю, або від Росії.

"Ціль Трампа – отримати контроль над нафтогазовим комплексом Ірану. Якщо вони отримають доступ до нього, то матимуть величезний важіль впливу на Китай. Це головна причина з боку США, чому потрібно було починати саме таку війну і саме зараз", – підкреслив політолог.

Цікаво, що іраніст, головний редактор телеграм-каналу "Орієнтал Експрес" Михайло Бородкін назвав цілі Ізраїлю та США на Близькому Сході. За його словами, Дональду Трампу потрібен контроль над ситуацію з нафтовою, ракетною, ядерною програмою, лояльний до США правитель. Водночас для Беньяміна Нетаньягу важливо зробити все, щоб не мати загроз з боку Тегерана.

