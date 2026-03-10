Про це Піт Гегсет повідомив під час брифінгу з журналістами у Пентагоні.

Дивіться також Міністр оборони США анонсував "найінтенсивніший" день ударів по Ірану

Що відомо про заяву Гегсета?

Глава Пентагону повідомив, що Росія не надаватиме допомоги Ірану. Він також прокоментував телефонну розмову Трампа з Путіним.

Президент підтримує міцні стосунки зі світовими лідерами, що створює для нас можливості та варіанти дуже динамічним чином. Ті, хто був присутній, сказали, що це був сильний дзвінок,

– зазначив Гегсет.

Нагадаємо, що на тлі повідомлень про допомогу Росії Ірану спецпредставник Трампа Стів Віткофф надіслав Москві жорстке попередження. Іран визнав отримання допомоги, але не уточнив її деталі.

За словами глави Пентагону, розмова між Трампом та Путіним підтвердила ймовірне наближення миру між Україною та Росією. Він додав, що обидві країни не повинні бути залученими до ще одного конфлікту.

Останні новини про допомогу Ірану від Росії