Про допомогу Ірану від Росії розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про заяву президента?

Глава держави 8 лютого 2026 року зустрівся з прем'єром Нідерландів у Києві. Під час розмови з журналістами президент наголосив, що Росія допомагає Ірану вести бойові дії.

Росія зараз допомагає іранському режиму. Ми знаємо, що вони вже їм (іранцям – 24 Канал) передали. Ми також бачили від розвідки деякі деталі, щодо шахедів ми також все знаємо,

– заявив Зеленський.

Лідер України додав, що Іран зараз не надає Росії жодного озброєння для атак по Україні й це дуже добре впливає на ситуацію. Він також зазначив про готовність відправити експертів для допомоги США на Близькому Сході.

За словами Зеленського, головною метою зараз є допомога цивільному населенню. Він також заявив, що до критики з боку Трампа ставиться спокійно.

Росія допомагає Ірану: що ще відомо?