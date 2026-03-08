Про допомогу Ірану від Росії розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про заяву президента?
Глава держави 8 лютого 2026 року зустрівся з прем'єром Нідерландів у Києві. Під час розмови з журналістами президент наголосив, що Росія допомагає Ірану вести бойові дії.
Росія зараз допомагає іранському режиму. Ми знаємо, що вони вже їм (іранцям – 24 Канал) передали. Ми також бачили від розвідки деякі деталі, щодо шахедів ми також все знаємо,
– заявив Зеленський.
Лідер України додав, що Іран зараз не надає Росії жодного озброєння для атак по Україні й це дуже добре впливає на ситуацію. Він також зазначив про готовність відправити експертів для допомоги США на Близькому Сході.
За словами Зеленського, головною метою зараз є допомога цивільному населенню. Він також заявив, що до критики з боку Трампа ставиться спокійно.
Росія допомагає Ірану: що ще відомо?
Росія ймовірно надає розвідувальну інформацію Ірану, аби той міг коригувати удари по об'єктах США на Близькому Сході. Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припускає, що між Трампом і Путіним може бути таємна змова.
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф попередив Росію не передавати Ірану розвіддані про американські військові бази. Він додав, що навіть якщо Росія допомагає, це не має значного впливу.
США знають про контакти між Росією та Іраном і вживають заходів у відповідь на розвіддані. Іран отримує інформацію про місце розташування та переміщення військ, кораблів і літаків.