Про це президент України розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, передає 24 Канал.

До теми Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму, – Зеленський

Що розповів Зеленський про успіхи Сил оборони на Півдні?

Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ на півдні нашої держави за останній місяць провели низку важливих дій щодо оборони та в деяких напрямках щодо наступу.

Включно дії були з тим, щоб зірвати плани Росії. Ми вважаємо, що достатньо успішно – відновили контроль на десь близько 400 – 435 кілометрів (території – 24 Канал),

– сказав глава держави.

До речі, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив в етері 24 Каналу, що наступ ЗСУ триває на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. На думку експерта, ця ситуація найближчим часом не зміниться, цей тренд вже склався.

Що відбувається на фронті на тлі наступу ЗСУ?