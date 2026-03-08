Про це президент України розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, передає 24 Канал.
Що розповів Зеленський про успіхи Сил оборони на Півдні?
Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ на півдні нашої держави за останній місяць провели низку важливих дій щодо оборони та в деяких напрямках щодо наступу.
Включно дії були з тим, щоб зірвати плани Росії. Ми вважаємо, що достатньо успішно – відновили контроль на десь близько 400 – 435 кілометрів (території – 24 Канал),
– сказав глава держави.
До речі, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив в етері 24 Каналу, що наступ ЗСУ триває на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. На думку експерта, ця ситуація найближчим часом не зміниться, цей тренд вже склався.
Що відбувається на фронті на тлі наступу ЗСУ?
Американський Інститут вивчення війни зазначає, що російське командування перекинуло елітні підрозділи з Покровського напряму та Добропілля на південь через успіхи українських сил у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Експерти зазначають, що такі переміщення можуть ускладнити плани Росії щодо наступу у весняно-літньому періоді 2026 року.
ISW також писав, що за перші два місяці 2026 року українські сили звільнили близько 257 квадратних кілометрів території. За даними аналітиків, українські сили звільнили більше територій, ніж втратили – вперше з часу літнього контрнаступу у 2023 році.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що українські військові мають важливі успіхи на лінії бойового зіткнення. За словами лейтенанта, росіяни провалили всі стратегічні задуми на осінь і зиму.