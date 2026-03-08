Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве, передает 24 Канал.

К теме Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму, – Зеленский

Что рассказал Зеленский об успехах Сил обороны на Юге?

Владимир Зеленский отметил, что ВСУ на юге нашего государства за последний месяц провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению.

Включая действия были с тем, чтобы сорвать планы России. Мы считаем, что достаточно успешно – восстановили контроль на где-то около 400 – 435 километров (территории – 24 Канал),

– сказал глава государства.

Кстати, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил в эфире 24 Канала, что наступление ВСУ продолжается на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. По мнению эксперта, эта ситуация в ближайшее время не изменится, этот тренд уже сложился.

Что происходит на фронте на фоне наступления ВСУ?