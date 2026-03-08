Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Читайте также Россияне прорываются на Сумщине и Харьковщине, но ВСУ контратакуют: обзор фронта от ISW

Какое значение имеют действия россиян?

OSINT-аналитики сообщили, что российское командование недавно перебросило подразделения 68-го армейского корпуса, в частности 39-ю отдельную мотострелковую бригаду и 1472-й мотострелковый полк, из районов вблизи Покровска и Доброполья в Донецкой области на направление Гуляйполя.

По данным ISW, действия россиян, вероятно, частично связаны с необходимостью реагировать на недавние успехи украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.

Враг ранее уже применял подобную тактику: российское командование неоднократно перебрасывало "относительно элитные" подразделения на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки. В частности, такие перемещения фиксировали во время боевых действий на Курском направлении в августе 2024 года, а также в районе Доброполья в сентябре 2025 года.

Контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, а также переброска российских войск на юг могут осложнить планы России относительно ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года на так называемый "Пояс крепостей",

– добавили аналитики.

Необходимость одновременно реагировать на различные приоритеты на фронте также свидетельствует о том, что захват Покровска и Мирнограда не позволил российским силам сосредоточить войска для наступления, как этого ожидал Кремль.

Где ВСУ имеют успехи?