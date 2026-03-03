В феврале 2026 года Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник. Об этом сообщил Александр Сырский.
Какие потери понесли оккупанты за зиму?
По словам Сырского, российская армия ежедневно теряла около 1031 человека в течение всей зимы 2025 – 2026 годов.
За этот период противник потерял:
- 322 танка;
- 430 боевых бронированных машин;
- 2 967 артисистем и 110 РСЗО;
- 55 средств ПВО;
- пять самолетов и один вертолет;
- 65 269 БПЛА;
- по одному кораблю и подводной лодке;
- 11 927 единиц автомобильной техники и 65 – спецтехники.
Сырский добавил, что украинские военные ведут активные и результативные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях, а также усиливают контроль над Купянском, уничтожая вражеские диверсионные группы.
Что сейчас происходит на фронте?
Весенние погодные условия усложнили продвижение на фронте, но ВСУ имеют средства ночного обнаружения врага. Россиянам стало значительно труднее воевать из-за отключения Starlink.
Военные 13-й бригады НГУ "Хартия" обороняют север Харьковщины под ежедневными обстрелами. Оккупанты даже пытались отравить украинских защитников газами.
Россияне изменили тактику из-за нехватки качественных боеприпасов, сосредоточив внимание на штурмах малыми группами. Начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" объяснил 24 каналу, что акцент врага сместился на беспилотные системы и точечные удары.