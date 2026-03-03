В феврале 2026 года Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник. Об этом сообщил Александр Сырский.

Смотрите также Планов у них было немало: Сырский рассказал, как ВСУ смогли сорвать наступление россиян

Какие потери понесли оккупанты за зиму?

По словам Сырского, российская армия ежедневно теряла около 1031 человека в течение всей зимы 2025 – 2026 годов.

За этот период противник потерял:

322 танка;

430 боевых бронированных машин;

2 967 артисистем и 110 РСЗО;

55 средств ПВО;

пять самолетов и один вертолет;

65 269 БПЛА;

по одному кораблю и подводной лодке;

11 927 единиц автомобильной техники и 65 – спецтехники.

Сырский добавил, что украинские военные ведут активные и результативные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях, а также усиливают контроль над Купянском, уничтожая вражеские диверсионные группы.

Что сейчас происходит на фронте?