Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что военные находились на одном из участков вблизи населенного пункта Липцы, который важен для обороны в частности Харькова. Враг обстреливает участок за участком на этой территории. Поэтому приходится находиться на позициях не одну неделю.
Что известно о боях на севере Харьковщины?
По словам пехотинца "Хартии" на позывной "Малый", каждый день по позиции прилетало по 3 – 4 FPV дроны; также работали дроны со скидами. Из-за этих постоянных обстрелов военный во время крайней ротации находился на позициях в течение 85 дней
У нас был хороший вход такой с крышей. Они буквально его уничтожили. Прилетело за месяц 40 FPV-дронов туда. Также нас дважды пытались отравить газами. Один раз дымовая шашка залетела. Если бы не противогазы, то, наверное, все плачевно закончилось бы,
– рассказал военный.
Обратите внимание! Присоединяйтесь на сбор на системы связи для НРК-дронов батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия". Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/9vQzNNGSEe.
Пилот "Хартии" с позывным "Академик" находился на позициях около полутора месяцев. Ротации возможно осуществлять при благоприятных погодных условиях, когда трудно наблюдать с неба. У врага достаточно бортов, чтобы постоянно мониторить ситуацию с воздуха.
Были особенно опасные моменты, когда передвигались на открытом участке. Попали под наблюдение дрона. Начали стрелять из миномета. Ложилось где-то до 100 метров,
– рассказал военный.
Какая ситуация на фронте?
- В течение 27 и 28 февраля Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по тылу и временно оккупированным территориям. В частности известно о поражении склада горюче-смазочных материалов, боеприпасов в Донецкой области. Также удалось попасть в передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии россиян возле Орлинского в Донецкой области.
- В "Азове" рассказали, как наземные роботизированные комплексы меняют боевые действия в 2026 году. Они выполняют совершенно разные задачи: от логистики – до разминирования.
- В Институте изучения войны рассказали, как изменилась ситуация на фронте в течение 27 – 28 февраля. Основное внимание сейчас приковано к району Гуляйполя Запорожской области, где было продвижение Сил обороны Украины.