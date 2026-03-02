Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что военные находились на одном из участков вблизи населенного пункта Липцы, который важен для обороны в частности Харькова. Враг обстреливает участок за участком на этой территории. Поэтому приходится находиться на позициях не одну неделю.

Что известно о боях на севере Харьковщины?

По словам пехотинца "Хартии" на позывной "Малый", каждый день по позиции прилетало по 3 – 4 FPV дроны; также работали дроны со скидами. Из-за этих постоянных обстрелов военный во время крайней ротации находился на позициях в течение 85 дней

У нас был хороший вход такой с крышей. Они буквально его уничтожили. Прилетело за месяц 40 FPV-дронов туда. Также нас дважды пытались отравить газами. Один раз дымовая шашка залетела. Если бы не противогазы, то, наверное, все плачевно закончилось бы,

– рассказал военный.

Пилот "Хартии" с позывным "Академик" находился на позициях около полутора месяцев. Ротации возможно осуществлять при благоприятных погодных условиях, когда трудно наблюдать с неба. У врага достаточно бортов, чтобы постоянно мониторить ситуацию с воздуха.

Были особенно опасные моменты, когда передвигались на открытом участке. Попали под наблюдение дрона. Начали стрелять из миномета. Ложилось где-то до 100 метров,

– рассказал военный.

Какая ситуация на фронте?