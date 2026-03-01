Последние бои на востоке и юге Украины 27 – 28 февраля показывают активизацию обеих сторон в нескольких направлениях фронта. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

Читайте также Почти 900 оккупантов, РСЗО, ПВО и танки: потери врага на 1 марта

Что изменилось на основных направлениях фронта?

В Сумской области российские силы пытаются продвинуться, в частности к северу от Сум вблизи Алексеевки, Андреевки, Варачино и Константиновки.

В Харьковской области оккупанты пытались оттеснить украинские войска от границы с Россией и приблизиться к городу Харьков, атакуя район Волчанска, Волчанских хуторов, Зибиного, Симиновки и других населенных пунктов, однако продвижение не подтверждено. Вблизи реки Оскол российские войска имели попытки форсировать реку и двигаться на запад в восточной части Харьковщины и на север Донецкой области, но продвижение также не произошло.

В Донецкой области российские войска продолжили наступление в направлении Славянска и Лимана, атакуя окружающие населенные пункты, в частности Дробышево, Новоселовку, Святогорск, Яровую и другие. По данным украинских источников, российское командование перебрасывает подкрепления в этом районе, готовясь к более интенсивному наступлению, вероятно с целью окружения украинских сил в Славянске и Краматорске.

Какова ситуация на фронте: смотрите карты от ISW

В районе Константиновки и Дружковки украинские силы недавно совершили локальные успехи на юго-востоке Константиновки, тогда как россияне продвинулись незначительно на восток от Константиновки. Российские атаки на востоке Донецкой области включают удары по Лиману, Славянску, Северску, Федоровке и другим населенным пунктам.

На юге, в частности в Запорожской области российские силы продолжают удерживать линию фронта и защищать тыловые районы, одновременно пытаясь приблизиться к областному центру. Украинские войска продвинулись в северной части Доброполья, что вблизи Гуляйполя.

На Херсонщине активности на передовой не зафиксировано, одновременно украинские партизаны сообщили об отводе российских малых патрульных катеров с Константиновского залива в Севастополь для защиты от украинских дронов.

Что говорят о ситуации на фронте военные?