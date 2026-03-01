Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России на 1 марта 2026 года?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 февраля 2026 года потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 266 770 (+870) человек;
  • танков – 11 709 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 108 (+6);
  • артиллерийских систем – 37 721 (+58);
  • РСЗО – 1 662 (+1);
  • средств ПВО – 1 308 (+3);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 348 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722);
  • крылатых ракет – 4 384 (+0);
  • кораблей/катеров – 29 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 80 510 (+181);
  • специальной техники – 4 075 (+0).

Потери России в Украине на 1 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери наносили захватчикам Силы обороны в последнее время?

  • В Генштабе ВСУ 28 февраля сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на ВОТ и в России. Удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов, материально-техническое обеспечение и другие объекты.

  • Десантно-штурмовые войска ВСУ успешно штурмовали российские позиции на Александровском направлении, уничтожив вражескую позицию. Украинские разведчики во время операции применили штурмовой заряд, что привело к взрыву и уничтожению противника.