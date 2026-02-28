Бойцы 14-й бригады НГУ недавно ликвидировали примерно 250 единиц российской техники за один день. В то же время командующий Нацгвардии генерал Александр Пивненко рассказал, что тактика России в корне изменилась. Например, оккупанты меньше используют военной техники, потому что штурмы колоннами уже неэффективны, потому что они заметны для СОУ.