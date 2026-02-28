Про деталі повідомили у Десантно-штурмових військах.

Дивіться також Бійці ССО зайшли у тил росіян та підірвали їх: відео вибухової засідки

Як проходив штурм окупантів?

Двом українським розвідникам 132 окремого розвідувального батальйону 7 КШР ДШВ ЗСУ вдалося героїчно впритул підійти до російської вогневої споруди та закинути усередину укріплення штурмовий заряд.

Українські бійці швидко покинули російську позицію.

Окупант теж намагався вибратися із пастки, але безуспішно. Адже за мить пролунав вибух.

Фінал переконливий: детонація вибухівки і знищена ворожа позиція разом з особовим складом противника,

– зазначили у ДШВ.

Штурм російських позицій: дивіться відео

Втрати Росії: останні новини