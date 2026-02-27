Росія втрачає 156 солдатів для захоплення одного квадратного кілометра землі на Донеччині. Мета України збільшити цю цифру до 200.
Скільки російських окупантів і техніки ліквідовано?
Як передає Генштаб, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 лютого 2026 рік втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб;
- танків – 11 706 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 097 (+6);
- артилерійських систем – 37 631 (+17);
- РСЗВ / MLRS – 1 659 (+0);
- засоби ППО – 1 305 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);
- крилаті ракети – 4 384 (+37);
- кораблі / катери – 29 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116);
- спеціальна техніка – 4 075 (+0).
Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026 рік / Фото Генштаб
За словами Володимира Зеленського, українські сили щомісяця знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення ворожих сил.
Що відомо про останні удари України по окупантах?
5 загальновійськова армія Росії втратила під Гуляйполем щонайменше два укомплектованих полка. Про це розповів в інтерв’ю ABC News командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв.
23 лютого Сили оборони завдали удару по району розташування ракетного дивізіону 15-ї берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії у Криму. Підрозділ має на озброєнні комплекс "Бастіон".
Також у Нижній Кринці на окупованій частині Донеччини вражено склад боєприпасів угруповання "Юг".
У районі Великої Новосілки знищено або пошкоджено склад матеріално-технічних засобів окупантів, а біля Покровки на Миколаївщині – пункт управління ворожими безпілотниками.
Сили оборони України знищили на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52. Атаку здійснили ударними безпілотниками. Гелікоптери належали 319-му окремому вертолітному полку та 16-й бригаді армійської авіації збройних сил Росії.
Українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області. Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.