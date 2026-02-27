Росія втрачає 156 солдатів для захоплення одного квадратного кілометра землі на Донеччині. Мета України збільшити цю цифру до 200.

Скільки російських окупантів і техніки ліквідовано?

Як передає Генштаб, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 лютого 2026 рік втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб;
  • танків – 11 706 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 097 (+6);
  • артилерійських систем – 37 631 (+17);
  • РСЗВ / MLRS – 1 659 (+0);
  • засоби ППО – 1 305 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);
  • крилаті ракети – 4 384 (+37);
  • кораблі / катери – 29 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116);
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0).

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026 рік / Фото Генштаб

За словами Володимира Зеленського, українські сили щомісяця знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення ворожих сил.

Що відомо про останні удари України по окупантах?

  • 5 загальновійськова армія Росії втратила під Гуляйполем щонайменше два укомплектованих полка. Про це розповів в інтерв’ю ABC News командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв.

  • 23 лютого Сили оборони завдали удару по району розташування ракетного дивізіону 15-ї берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії у Криму. Підрозділ має на озброєнні комплекс "Бастіон".

  • Також у Нижній Кринці на окупованій частині Донеччини вражено склад боєприпасів угруповання "Юг".

  • У районі Великої Новосілки знищено або пошкоджено склад матеріално-технічних засобів окупантів, а біля Покровки на Миколаївщині – пункт управління ворожими безпілотниками.

  • Сили оборони України знищили на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52. Атаку здійснили ударними безпілотниками. Гелікоптери належали 319-му окремому вертолітному полку та 16-й бригаді армійської авіації збройних сил Росії.

  • Українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області. Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.