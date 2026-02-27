Росія втрачає 156 солдатів для захоплення одного квадратного кілометра землі на Донеччині. Мета України збільшити цю цифру до 200.

Дивіться також Бійці ССО зайшли у тил росіян та підірвали їх: відео вибухової засідки

Скільки російських окупантів і техніки ліквідовано?

Як передає Генштаб, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 лютого 2026 рік втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб;

танків – 11 706 (+2);

бойових броньованих машин – 24 097 (+6);

артилерійських систем – 37 631 (+17);

РСЗВ / MLRS – 1 659 (+0);

засоби ППО – 1 305 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);

крилаті ракети – 4 384 (+37);

кораблі / катери – 29 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116);

спеціальна техніка – 4 075 (+0).

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026 рік / Фото Генштаб

За словами Володимира Зеленського, українські сили щомісяця знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення ворожих сил.

Що відомо про останні удари України по окупантах?