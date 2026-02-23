Сили оборони продовжують знищувати військову інфраструктуру окупантів, ускладнюючи їхню здатність вести наступальні дії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові втрати росіян?

Сили оборони 23 лютого вгатили по району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, яка була розташована в Криму. Бригада має на озброєнні береговий ракетний комплекс "Бастіон". Зафіксовано ураження цілей, дані щодо втрат уточнюються.

Також у районі населеного пункту Нижня Кринка на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів російських військ зі складу угруповання "Юг".

Крім того, у районі Великої Новосілки знищено або пошкоджено склад матеріально-технічних засобів окупантів. Окремо повідомляється про ураження пункту управління безпілотними літальними апаратами десантно-штурмового полку ворога в районі населеного пункту Покровка на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

