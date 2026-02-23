Сили оборони продовжують знищувати військову інфраструктуру окупантів, ускладнюючи їхню здатність вести наступальні дії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Скільки окупантів Україна знищує щомісяця: Зеленський назвав цифру

Що відомо про нові втрати росіян?

Сили оборони 23 лютого вгатили по району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, яка була розташована в Криму. Бригада має на озброєнні береговий ракетний комплекс "Бастіон". Зафіксовано ураження цілей, дані щодо втрат уточнюються.

Також у районі населеного пункту Нижня Кринка на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів російських військ зі складу угруповання "Юг".

Крім того, у районі Великої Новосілки знищено або пошкоджено склад матеріально-технічних засобів окупантів. Окремо повідомляється про ураження пункту управління безпілотними літальними апаратами десантно-штурмового полку ворога в районі населеного пункту Покровка на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Чого ще не дорахуються росіяни?

  • Станом на 23 лютого 2026 року Росія втратила близько 1 260 500 військових, 11 696 танків та 24 082 бойових броньованих машин. Володимир Зеленський заявив, що Україна має на меті знищувати щонайменше 50 тисяч російських солдатів на місяць.

  • Днями, українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області. Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.

  • Також ЗСУ знищили багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52 на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області Росії. Атака була здійснена за допомогою ударних безпілотників, а гелікоптери належали 319-му окремому вертолітному полку та 16-ій бригаді армійської авіації збройних сил Росії.