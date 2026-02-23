Сили оборони продовжують знищувати військову інфраструктуру окупантів, ускладнюючи їхню здатність вести наступальні дії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Що відомо про нові втрати росіян?
Сили оборони 23 лютого вгатили по району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, яка була розташована в Криму. Бригада має на озброєнні береговий ракетний комплекс "Бастіон". Зафіксовано ураження цілей, дані щодо втрат уточнюються.
Також у районі населеного пункту Нижня Кринка на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів російських військ зі складу угруповання "Юг".
Крім того, у районі Великої Новосілки знищено або пошкоджено склад матеріально-технічних засобів окупантів. Окремо повідомляється про ураження пункту управління безпілотними літальними апаратами десантно-штурмового полку ворога в районі населеного пункту Покровка на тимчасово окупованій території Миколаївської області.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
Чого ще не дорахуються росіяни?
Станом на 23 лютого 2026 року Росія втратила близько 1 260 500 військових, 11 696 танків та 24 082 бойових броньованих машин. Володимир Зеленський заявив, що Україна має на меті знищувати щонайменше 50 тисяч російських солдатів на місяць.
Днями, українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області. Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.
Також ЗСУ знищили багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52 на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області Росії. Атака була здійснена за допомогою ударних безпілотників, а гелікоптери належали 319-му окремому вертолітному полку та 16-ій бригаді армійської авіації збройних сил Росії.