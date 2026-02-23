Силы обороны продолжают уничтожать военную инфраструктуру оккупантов, усложняя их способность вести наступательные действия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых потерях россиян?

Силы обороны 23 февраля ударили по району сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, которая была расположена в Крыму. Бригада имеет на вооружении береговой ракетный комплекс "Бастион". Зафиксировано поражение целей, данные о потерях уточняются.

Также в районе населенного пункта Нижняя Крынка на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов российских войск из состава группировки "Юг".

Кроме того, в районе Большой Новоселки уничтожен или поврежден склад материально-технических средств оккупантов. Отдельно сообщается о поражении пункта управления беспилотными летательными аппаратами десантно-штурмового полка врага в районе населенного пункта Покровка на временно оккупированной территории Николаевской области.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Чего еще не досчитаются россияне?