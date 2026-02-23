Россия теряет 30 – 35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Кремль платит жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр украинской земли.

Сколько российских оккупантов и техники ликвидировано?

По данным Генштаба, по состоянию на 23 февраля 2026 года – почти через три года после начала полномасштабного вторжения – Россия потеряла:

личного состава – около 1 260 500 (+720) человек;

танков – 11 696 (+2);

боевых бронированных машин – 24 082 (+13);

артиллерийских систем – 37 510 (+40);

РСЗО – 1 654 (+2);

средства ПВО – 1304 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765);

крылатые ракеты – 4 347 (+33);

корабли/катера – 29 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 79 636 (+136);

специальная техника – 4073 (+0).

Потери России на 23 февраля 2026 год / Фото Генштаб

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет целью уничтожать не менее 50 тысяч российских солдат в месяц. Это будет ощутимый для России уровень потерь, который Путин не сможет игнорировать.

По словам главкома Александра Сырского, в 2025 году потери российской армии впервые превысили уровень набора. Россия мобилизовала 406 тысяч человек, тогда как общие потери составили около 418 тысяч.

