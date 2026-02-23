Росія втрачає 30 – 35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжкопораненими. Кремль платить життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр української землі.

Скільки російських окупантів і техніки ліквідовано?

За даними Генштабу, станом на 23 лютого 2026 рік – майже через три роки після початку повномасштабного вторгнення – Росія втратила:

особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб;

танків – 11 696 (+2);

бойових броньованих машин – 24 082 (+13);

артилерійських систем – 37 510 (+40);

РСЗВ – 1 654 (+2);

засоби ППО – 1 304 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765);

крилаті ракети – 4 347 (+33);

кораблі / катери – 29 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136);

спеціальна техніка – 4 073 (+0).

Які втрати Росії на 23 лютого 2026 рік / Фото Генштаб

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна має на меті знищувати щонайменше 50 тисяч російських солдатів на місяць. Це буде відчутний для Росії рівень втрат, який Путін не зможе ігнорувати.

За словами головкома Олександра Сирського, у 2025 році втрати російської армії вперше перевищили рівень набору. Росія мобілізувала 406 тисяч осіб, тоді як загальні втрати сягнули близько 418 тисяч.

