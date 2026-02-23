Росія не змогла знищити українську енергосистему, тому що їй активно протидіяли. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Що прагнули зробити росіяни?

За словами Коваленка, ключова ставка Кремля була на створення "тотального блекауту" та інформаційне підживлення "повстання українців". Проте ці плани провалилися, а ворог не досяг поставлених цілей. Росіянам не вдалося обвалити енергосистему завдяки зусиллям українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів.

Також, за його словами, не спрацювала спроба створити "бульбашку революції" в інформаційному просторі. Частину ворожих ботоферм було заблоковано, а з населенням постійно велася роз'яснювальна робота.

У РНБО наголошують, що це не перша інформаційна поразка Росії. Попри значні ресурси та розгалужену інфраструктуру пропаганди, Москва не має стратегічної переваги. Російська сторона, зокрема, не змогла нав'язати на Заході наративи про "переслідування вірян" в Україні, дискредитувати тему викрадення українських дітей, переконати світ у нібито небажанні Києва до миру чи знизити рівень підтримки України в Європі.

Окремо зазначається, що, попри активні інформаційні кампанії, Росія зазнала поразки й на інших напрямках, зокрема під час виборчих процесів у Молдові.

Що відомо про останню атаку росіян на українську енергетику?