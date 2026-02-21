Як в Україні ставляться до енергетиків?
Таких висновків дійшли завдяки дослідженню у межах проєкту "Українська енергетична ініціатива" спільно з аналітиками Gradus Research. Результати представив Глобальний договір ООН в Україні.
Нині Україна долає виклики в енергетичному секторі, що пов'язані як з російським вторгненням, так і з необхідністю переходу до зеленої енергії. Однак це неможливо без підтримки суспільства і достатньої кількості кваліфікованих кадрів. Нове опитування показало, що:
- 98% респондентів вважають професію складною, але важливою;
- 96% – визнають її критичну роль для безпеки країни;
- 77% – оцінюють як престижну;
- 66% – бачать у ній хороші кар'єрні перспективи.
Для нас було важливо побачити, яким українці сприймають образ енергетика сьогодні, і чи надихає цей образ молодь пов'язувати з професією своє майбутнє. Відповіді на ці питання – ключ до формування нового покоління фахівців та відновлення енергетичного сектору України.
Сприйняття професії формується переважно через кризові ситуації. В уявленні людей енергетик постає насамперед як спеціаліст, який ліквідовує аварії й підтримує стабільну роботу енергосистем.
Водночас його образ як фахівця з інновацій, відновлюваної енергетики чи технологій майбутнього потребує більшого представлення.
Інші новини про енергетиків:
Напередодні Кабмін ухвалив рішення про заснування державної премії для працівників енергетичної галузі. Щорічно присуджуватимуть до 50 нагород по 200 тисяч гривень кожна.
Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що більше ніде у світі енергетику не відновлюють настільки швидко. Однак тепер Україна втрачає спеціалістів навіть під час роботи. "Буває, що люди працюють по 2 – 3 зміни на добу. Потім 5 – 6 годин сну. І знову на роботу. Це реально виснажує", – наголосив експерт.