Яку премію планують платити енергетикам?

Про те, як держава фінансуватиме нові виплати енергетикам, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Дивіться також Понад 8 мільярдів євро: чи врятує нова генерація енергетику України

Прем'єр-міністерка повідомила, що Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної Премії Кабміну для працівників енергетики.

Так, щороку будуть призначати до 50 премій, кожна з яких складатиметься з 200 тисяч гривень.

Прем'єрка пояснила рішення тим, що енергетики працюють цілодобово, а інколи ризикують своїм життям, щоб якнайшвидше повернути тепло й світло в оселі українців.

Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема Свириденко повідомила, що фінансувати премію будуть за кошти держбюджету. Виплата стане додатковою подякою держави разом зі щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад.

Що відомо про підтримку держави для українців?

Володимир Зеленький повідомив, що Україна має розробити подальші заходи для енергетичної безпеки в Україні. А самі ж люди мають зробити висновки та взяти їх до уваги для наступних викликів.

Уже активізовані урядові програми, що підтримують як звичайних людей, так і українські бізнеси. Допомогу громадам надають визначені державні підприємства. Працюємо для того, щоб в усіх громадах зараз були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими,

– зазначив президент.

Зокрема він наголосив на важливості резервних джерел живлення для об'єктів критичної інфраструктури.

Потрібно реально забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвиток розподіленої генерації та необхідні стимули для бізнесу,

– додав Зеленський.

Тож лише у співпраці держави з суспільством та бізнесом – можна досягнути якісних результатів та мінімізувати наслідки російських атак.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?

Раніше представник НБУ прокоментував, що дефіцит в енергосистемі виявився майже у 2 рази більшим за очікувані прогнози.

Зокрема енергокриза вдарить по економіці.

А нещодавно у Києві повернули тепло у 2 600 будинків, однак частина столиці досі залишається без опалення. Щонайменше 1 100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах не можуть під'єднати до послуги через критичні пошкодження на одній з ТЕЦ.