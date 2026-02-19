Для кого працюватиме нова платформа?

Проце розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами прем'єрки, на цьому порталі зібрали повну інформацію, яка необхідна українцям, щоб отримати енергопідтримку від держави. Можна ознайомити із чинними програмами, умовами участі в них та правилами подачі заявок.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу.

Зокрема, для людей на сайті зібрані такі програми:

виплати для аварійних бригад енергетиків, комунальників і залізничників;

пакунки тепла для людей з інвалідністю;

підтримка одиноких пенсіонерів;

зарядні станції для дітей з інвалідністю, що належать до групи А;

та програма "СвітлоДім" для енергообладнання будинків.

Відсьогодні також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок,

– додала прем'єрка.

Також на порталі є програми для енергопідтримки ОСББ, житлових кооперативів, таунхаусів та приватних домогосподарств.

Бізнес на новій платформі може дізнатися про можливості:

допомоги ФОПам для посилення термостійкості у розмірі від 7 500 гривень до 15 тисячі гривень на генератори, пальне чи оплату комунальних послуг;

надання кредитів на генератори у сумі до 10 мільйонів під нульові відсотки;

а також про доступні кредити під 5, 7 чи 9% для закупівлі енергообладнання.

Важливо! Скористатися послугами платформи можна вже за посиланням.

Як працює платформа?

Новий урядовий портал "Енергопідтримка" дозволяє користувачеві одразу обрати необхідні програми – для людей чи для бізнесу.

Далі під назвою необхідної програми слід натиснути на кнопку "Детальніше", щоб більше про неї дізнатися. На сайті містяться відповіді на найпоширеніші питання.

Наприклад, візьмемо програму "Портативні зарядні станції для дітей з інвалідністю". На платформі розповідається:

що це за програма;

які обов‘язкові вимоги для отримання державної допомоги;

хто може звернутись до оформлення допомоги;

як отримати зарядну станцію.

Деякі програми ще готуються до запуску, але з їхніми умовами вже можна ознайомитися на цій платформі.

Варто знати! Також вказана інформація, скільки людей чи підприємців вже отримали державну підтримку чи погодили заявки. До прикладу, станом на 18 лютого українці отримали 78 380 пакунків тепла.

Які нові програми ініціював уряд?