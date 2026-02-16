Що пропонує уряд?
Про це розповіла у соцмережах прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Програма передбачає, енергетичну підтримку для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖКБ).
За словами прем'єрки, з її допомогою мешканці багатоповерхівок обладнають безперебійне функціонування під час відключень світла:
- ліфтів;
- насосів;
- тепла;
- освітлення;
- та водопостачання.
Для цього достатньо оформити пільговий кредит під нуль відсотків на закупівлю та встановлення обладнання для автономного енергопостачання. Зробити це можна у 43 банках, які виступають партнерами у державній програмі "Доступні кредити 5 – 7 – 9% ".
Кредити ОСББ та ЖКБ надаватимуть на різне обладнання:
- генератори – бензинові, дизельні та газові;
- сонячні електростанції;
- теплові насоси.
Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% – сонячної електростанції або теплового насоса,
– наголосила Свириденко.
Важливо! Є обмеження щодо суми кредиту – не більше 3 мільйонів гривень. Термін позики складає до трьох років.
Які умови надання кредиту?
Для отримання пільгового кредиту ОСББ та ЖКБ мають відповідати встановленим вимогам, пише Кабмін:
- повинні бути зареєстровані та проводити діяльність відповідно до законодавства України;
- відкрити рахунок в банку, що бере участь в програмі;
- купувати енергообладнання лише для потреб багатоквартирного будинку.
Держава компенсує частку від тіла кредиту залежно від типу обладнання, іншу сплачують мешканці багатоповерхівки.
При цьому встановлені чіткі ліміти. Одне ОСББ або ЖБК можуть придбати за кредитні кошти один генератор, одну сонячну електростанцію та один тепловий насос.
Також ці кошти можна витратити на допоміжне обладнання та роботу зі встановлення і запуску.
Важливо! Остаточне рішення за кредитом залежить лише від банку Саме він перевіряє, чи відповідає багатоквартирний будинок заявленим у програмі критеріям. Якщо позика погоджена, кошти перераховують постачальникам обладнання у безготівковій формі. Тобто ОСББ гроші на руки ніхто не видає.
Яку ще програму підтримки розпочав уряд?
Нещодавно також в Україні почали приймати заявки на програму державної підтримки "СвітлоДім". Вона покликана забезпечити енергонезалежність будинків.
У рамках програми ОСББ та кооперативі можуть отримати від держави фінансову підтримку в розмірі від 100 до 300 тисяч гривень. Рішення про її надання ухвалює Мінрозвитку.
На першому етапі перевагу у наданні коштів матимуть ті будинки, які особливо довго знаходяться без світла. Зокрема, мова йде про будинки у столиці та Київській області.
Суму допомоги розраховують залежно від кількості під'їздів та поверхів у будинку. Витратити кошти можна на придбання генераторів, сонячних панелей, акумуляторів та іншого обладнання, яке необхідне для живлення ліфтів, насосів тощо.