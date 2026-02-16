Що пропонує уряд?

Про це розповіла у соцмережах прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма передбачає, енергетичну підтримку для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖКБ).

За словами прем'єрки, з її допомогою мешканці багатоповерхівок обладнають безперебійне функціонування під час відключень світла:

ліфтів;

насосів;

тепла;

освітлення;

та водопостачання.

Для цього достатньо оформити пільговий кредит під нуль відсотків на закупівлю та встановлення обладнання для автономного енергопостачання. Зробити це можна у 43 банках, які виступають партнерами у державній програмі "Доступні кредити 5 – 7 – 9% ".

Кредити ОСББ та ЖКБ надаватимуть на різне обладнання:

генератори – бензинові, дизельні та газові;

сонячні електростанції;

теплові насоси.

Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% – сонячної електростанції або теплового насоса,

– наголосила Свириденко.

Важливо! Є обмеження щодо суми кредиту – не більше 3 мільйонів гривень. Термін позики складає до трьох років.

Які умови надання кредиту?

Для отримання пільгового кредиту ОСББ та ЖКБ мають відповідати встановленим вимогам, пише Кабмін:

повинні бути зареєстровані та проводити діяльність відповідно до законодавства України;

відкрити рахунок в банку, що бере участь в програмі;