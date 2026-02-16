Что предлагает правительство?

Об этом рассказала в соцсетях премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа предусматривает, энергетическую поддержку для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)).

По словам премьера, с ее помощью жители многоэтажек оборудуют бесперебойное функционирование во время отключений света:

лифтов;

насосов;

тепла;

освещение;

и водоснабжения.

Для этого достаточно оформить льготный кредит под ноль процентов на закупку и установку оборудования для автономного энергоснабжения. Сделать это можно в 43 банках, которые выступают партнерами в государственной программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

Кредиты ОСМД и ЖКХ будут предоставлять на различное оборудование:

генераторы – бензиновые, дизельные и газовые;

солнечные электростанции;

тепловые насосы.

Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% – солнечной электростанции или теплового насоса,

– отметила Свириденко.

Важно! Есть ограничения по сумме кредита – не более 3 миллионов гривен. Срок погашения займа составляет до трех лет.

Какие условия предоставления кредита?

Для получения льготного кредита ОСМД и ЖКХ должны соответствовать установленным требованиям, пишет Кабмин:

должны быть зарегистрированы и проводить деятельность в соответствии с законодательством Украины;

открыть счет в банке, участвующем в программе;