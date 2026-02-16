Что предлагает правительство?
Об этом рассказала в соцсетях премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Программа предусматривает, энергетическую поддержку для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)).
По словам премьера, с ее помощью жители многоэтажек оборудуют бесперебойное функционирование во время отключений света:
- лифтов;
- насосов;
- тепла;
- освещение;
- и водоснабжения.
Для этого достаточно оформить льготный кредит под ноль процентов на закупку и установку оборудования для автономного энергоснабжения. Сделать это можно в 43 банках, которые выступают партнерами в государственной программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".
Кредиты ОСМД и ЖКХ будут предоставлять на различное оборудование:
- генераторы – бензиновые, дизельные и газовые;
- солнечные электростанции;
- тепловые насосы.
Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% – солнечной электростанции или теплового насоса,
– отметила Свириденко.
Важно! Есть ограничения по сумме кредита – не более 3 миллионов гривен. Срок погашения займа составляет до трех лет.
Какие условия предоставления кредита?
Для получения льготного кредита ОСМД и ЖКХ должны соответствовать установленным требованиям, пишет Кабмин:
- должны быть зарегистрированы и проводить деятельность в соответствии с законодательством Украины;
- открыть счет в банке, участвующем в программе;
- покупать энергооборудование только для нужд многоквартирного дома.
Государство компенсирует долю от тела кредита в зависимости от типа оборудования.
При этом установлены четкие лимиты. Одно ОСМД или ЖСК могут приобрести за кредитные средства один генератор, одну солнечную электростанцию и один тепловой насос.
Также эти средства можно потратить на вспомогательное оборудование и работу по установке и запуску.
Важно! Окончательное решение по кредиту зависит только от банка Именно он проверяет, соответствует ли многоквартирный дом заявленным в программе критериям. Если заем согласован, средства перечисляют поставщикам оборудования в безналичной форме. То есть ОСМД деньги на руки никто не выдает.
Какую еще программу поддержки начало правительство?
Недавно также в Украине начали принимать заявки на программу государственной поддержки "СвітлоДім". Она призвана обеспечить энергонезависимость домов.
В рамках программы ОСМД и кооперативы могут получить от государства финансовую поддержку в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Решение о ее предоставлении принимает Минразвития.
На первом этапе преимущество в предоставлении средств будут иметь те дома, которые особенно долго находятся без света. В частности, речь идет о домах в столице и Киевской области.
Сумму помощи рассчитывают в зависимости от количества подъездов и этажей в доме. Потратить средства можно на приобретение генераторов, солнечных панелей, аккумуляторов и другого оборудования, которое необходимо для питания лифтов, насосов и тому подобное.